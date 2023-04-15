Очереди на украинских границах: где больше всего автобусов и легковушек

На выезд в Словакию, Румынию и Молдову очередей нет.

На утро 15 апреля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из автомобилей и автобусов. Больше всего транспортных средств – на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ.

Перед пунктами пропуска "Устилуг" и "Грушев" выезда ожидают 10 легковых автомобилей. В "Краковце" в очередях — 60 легковых автомобилей, а в "Шегинях" — 20 автобусов. В других пунктах пропуска на польской границе очереди нет.

На выезд в Венгрию очереди наблюдаются в трех пунктах пропуска. В "Тисе" выезда ждут 10 авто, в "Лужанке" – 15. В "Вилку" собралось 20 легковушек.

В то же время в пунктах пропуска на словацком, румынском и молдавском направлении очередей.

Напомним, на Волыни на международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" были очереди. Причиной называют протест аграриев на территории Польши. В соседней стране протестуют аграрии.

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