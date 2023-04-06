Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей.
На утро 6 апреля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди. Там стоят и легковые автомобили, и автобусы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ.
В очередях на выезд из страны застряли 175 автомобилей и 20 автобусов. Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет.
Ситуация на границах по состоянию на 09:00:
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 65 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза.
- "Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Напомним, между Украиной и Молдовой начал работу дополнительный пограничный переход Березине-Басарабяска, что позволит сократить транзитный маршрут в направлении дунайских портов.
Читайте также:
- Запрет на выезд за границу для мужчин: адвокат объяснил, что не так с этим решением
- Выезд за границу на авто: в МВД подробно рассказали, какие документы нужно иметь с собой (список)
- На границе с Польшей образовались пробки на въезд в Украину