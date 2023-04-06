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Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
2 мин
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Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

Фото: УНИАН

Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей.

На утро 6 апреля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди. Там стоят и легковые автомобили, и автобусы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ.

В очередях на выезд из страны застряли 175 автомобилей и 20 автобусов. Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет.

Ситуация на границах по состоянию на 09:00:

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 65 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза.
  • "Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" – 10 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Напомним, между Украиной и Молдовой начал работу дополнительный пограничный переход Березине-Басарабяска, что позволит сократить транзитный маршрут в направлении дунайских портов.

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Дата публикации
Просмотры
309
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