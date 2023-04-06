Очереди на украинских границах: где образовались самые большие пробки

Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей.

На утро 6 апреля перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди. Там стоят и легковые автомобили, и автобусы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГНСУ.

В очередях на выезд из страны застряли 175 автомобилей и 20 автобусов. Самые большие очереди зафиксированы на границе с Польшей. В пунктах пропуска на молдавском направлении очередей нет.

Ситуация на границах по состоянию на 09:00:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 40 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза.

"Смольница" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" – 10 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Напомним, между Украиной и Молдовой начал работу дополнительный пограничный переход Березине-Басарабяска, что позволит сократить транзитный маршрут в направлении дунайских портов.

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