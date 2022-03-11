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Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

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Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

УНІАН

Очереди отсутствуют на границах с Румынией и Молдовой.

До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 11 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.

Очереди перед пунктами пропуска на выезд из Украины:

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
  • "Косино" – 8 л/а, 15 пешеходов;
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очереди отсутствуют.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

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