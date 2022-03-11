Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на границах с Румынией и Молдовой.

До сих пор на границах немало украинских граждан, которые хотят уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 11 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.

Очереди перед пунктами пропуска на выезд из Украины:

Республика Польша:

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 8 л/а, 15 пешеходов;

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очереди отсутствуют.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

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