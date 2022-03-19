Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

На границе с Молдовой очереди нет.

Количество украинцев, пытающихся уехать из страны из-за войны войны России, несколько уменьшилось.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12:00 19 марта:

Республика Польша:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринов",

"Рава-Русская", "Смольница", "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 35 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 45 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не производится);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 0 л/а, 20 пешеходов;

"Порубное" – 50 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

Как сообщалось, в Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины. Также за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.

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