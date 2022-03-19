Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

На границе с Молдовой очереди нет.
Количество украинцев, пытающихся уехать из страны из-за войны войны России, несколько уменьшилось.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12:00 19 марта:
Республика Польша:
- "Ягодин", "Устилуг", "Угринов",
- "Рава-Русская", "Смольница", "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 35 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 45 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не производится);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
- "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 л/а, 20 пешеходов;
- "Порубное" – 50 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова – очереди отсутствуют.
Как сообщалось, в Украину за минувшие сутки прибыли почти 19 тысяч человек. Более 15 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины. Также за прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.
Читайте также: