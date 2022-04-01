Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Очереди на украинских границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска

Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным, говорят пограничники.

Из Украины за прошлые сутки выехали почти 37 тысяч человек. Более 22 тысяч из них для пересечения границы выбрали украинско-польский участок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Всего за сутки 31 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 61 тысяча человек и более 14 тысяч транспортных средств. Состояние пассажиропотока на западном участке границы остается стабильным.

В то же время в Украину за этот период прибыли более 24 тысяч человек, почти 21 тысяча из них — украинцы. Всего с начала открытой вооруженной агрессии на въезд в Украину границу пересекли около 537 тысяч граждан.

Кроме оформления людей и транспорта, за минувшие сутки на западных границах было оформлено около 570 транспортных средств с гуманитарными грузами.

По состоянию на 09:00 1 апреля очередь перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины не зафиксирована. Только на границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса", "Лужанка" и "Вилок" стоят от 10 до 15 автомобилей.

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