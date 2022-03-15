Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на границах с Польшей, Румынией и Молдовой.

До сих пор на границах есть очереди из украинских граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП по состоянию на утро 15 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.

Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:

Республика Польша – очередей нет.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 60 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

"Малые Селменцы" – 50 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния – очередей нет.

Республика Молдова – очередей нет.

Напомним, в ООН сообщали, что за период войны с Россией из Украины уехали уже 2,5 млн человек. Кроме того, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины.

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