Очереди на украинских границах: в ГПСУ рассказали о ситуации на КПП

Очереди отсутствуют на границах с Польшей, Румынией и Молдовой.
До сих пор на границах есть очереди из украинских граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали о очередях на КПП по состоянию на утро 15 марта.
Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены.
Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:
Республика Польша – очередей нет.
Словацкая Республика:
"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Ужгород" – 60 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
"Малые Селменцы" – 50 пешеходов.
Венгрия:
"Тиса" – 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Звонковое", "Косино", "Лужанка", "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния – очередей нет.
Республика Молдова – очередей нет.
Напомним, в ООН сообщали, что за период войны с Россией из Украины уехали уже 2,5 млн человек. Кроме того, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины.
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