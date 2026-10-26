Очереди на выезд из Украины 26 октября: какая ситуация на пунктах пропуска

Очереди на границах 26 октября / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На волынском направлении украино-польской границы зафиксировали существенное усложнение движения. В частности, утром огромные очереди образовались вблизи пункта пропуска «Ягодин». Но сейчас очереди уже нет.

Об этом сообщили очевидцы, а о состоянии очередей сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Очереди на границе с Польшей 26 октября

Утром очереди на границе с Польшей образовались из-за частых отключений электроэнергии и объявления воздушных тревог.

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В связи с ситуацией Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница опубликовало актуальную статистику загруженности пунктов пропуска по состоянию на 09:00 26 октября 2026 года.

Очереди на границе с Польшей 26 октября

КПП «Ягодин» — 0 автобусов, пропуск пешеходов и легковых авто не осуществляется.

КПП «Устилуг» — 40 автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.

КПП «Угринов» — 10 автомобилей, 1 автобус, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Рава-Русская» — 15 автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Грушев» — очередей нет, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Краковец» — 30 автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Шегини» — 10 автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

КПП «Смольница» — 0 автомобилей, 4 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Нижанковичи» — 0 автомобилей, 4 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

В ГПСУ сообщили для «РБК-Украина», что очередей из автобусов в пункте пропуска «Ягодин» нет. При отключении электроэнергии используют резервные источники питания. Грузовики оформляются в отдельную очередь.

Очереди на границе со Словакией 26 октября

КПП «М.Березный» — 10 авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;

КПП «Ужгород» — 30 авто, 0 автобусов, 10 пешеходов;

КПП «Малые Селменцы» — очередей нет.

Очереди на границе с Венгрией 26 октября

КПП «Тиса» — 5 авто, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;

КПП «Звонковое» — очередей нет;

КПП «Косино» — 10 авто, 0 пешеходов;

КПП «Лужанка» — очередей нет;

КПП «Вилок» — 15 авто, 0 пешеходов;

КПП «Великая Паладь» — очередей нет.

Очереди на границе с Румынией 26 октября

«Дьяково» — очередей нет;

«Солотвино» — очередей нет;

«Белая Церковь» — очередей нет;

«Красноильск» — очередей нет;

«Порубное» — очередей нет;

«Дьяковцы» — 5 авто, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 26 октября

«Мамалыга» — очередей нет;

«Кельменцы» — очередей нет.

Пограничники призывают граждан заблаговременно учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб при планировании поездок за границу.

Почему стоят большие очереди на границе

Напомним, с началом осенних школьных каникул поток людей на выезд из Украины западной границей вырос на 5,6%, что повлекло за собой очереди, прежде всего на границе с Польшей. По данным Госпогранслужбы, в период с 17 по 23 октября границу пересекли 520 тысяч человек — 265 тысяч на выезд и 255 тысяч на въезд.

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На выходных пассажиропоток вырос больше всего. Наибольшие задержки наблюдались с автобусов на КПП «Краковец», «Смольница», «Нижанковичи», «Грушев» и «Устилуг». На границах с Румынией и Молдовой очередей не было. Похожая динамика роста пассажиропотока во время каникул наблюдалась и в прошлом году.

По прогнозам Национального банка Украины, в 2026 году чистый миграционный отток составит около 200 тысяч человек, а возвращение граждан ожидается с 2027 года. По данным ООН, по состоянию на середину 2026 года за границей находилось 5,687 млн украинских беженцев, а количество ВПЛ в Украине достигло 3,8 млн человек.

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