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Очереди на выезд из Украины 26 октября: какая ситуация на пунктах пропуска
Где сегодня меньше очередей на границе Украины? Пограничники опубликовали загруженность КПП.
На волынском направлении украино-польской границы зафиксировали существенное усложнение движения. В частности, утром огромные очереди образовались вблизи пункта пропуска «Ягодин». Но сейчас очереди уже нет.
Об этом сообщили очевидцы, а о состоянии очередей сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Очереди на границе с Польшей 26 октября
Утром очереди на границе с Польшей образовались из-за частых отключений электроэнергии и объявления воздушных тревог.
В связи с ситуацией Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница опубликовало актуальную статистику загруженности пунктов пропуска по состоянию на 09:00 26 октября 2026 года.
Очереди на границе с Польшей 26 октября
КПП «Ягодин» — 0 автобусов, пропуск пешеходов и легковых авто не осуществляется.
КПП «Устилуг» — 40 автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется.
КПП «Угринов» — 10 автомобилей, 1 автобус, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Рава-Русская» — 15 автомобилей, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Грушев» — очередей нет, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Краковец» — 30 автомобилей, 3 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Шегини» — 10 автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
КПП «Смольница» — 0 автомобилей, 4 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Нижанковичи» — 0 автомобилей, 4 автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;
В ГПСУ сообщили для «РБК-Украина», что очередей из автобусов в пункте пропуска «Ягодин» нет. При отключении электроэнергии используют резервные источники питания. Грузовики оформляются в отдельную очередь.
Очереди на границе со Словакией 26 октября
КПП «М.Березный» — 10 авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
КПП «Ужгород» — 30 авто, 0 автобусов, 10 пешеходов;
КПП «Малые Селменцы» — очередей нет.
Очереди на границе с Венгрией 26 октября
КПП «Тиса» — 5 авто, 0 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется;
КПП «Звонковое» — очередей нет;
КПП «Косино» — 10 авто, 0 пешеходов;
КПП «Лужанка» — очередей нет;
КПП «Вилок» — 15 авто, 0 пешеходов;
КПП «Великая Паладь» — очередей нет.
Очереди на границе с Румынией 26 октября
«Дьяково» — очередей нет;
«Солотвино» — очередей нет;
«Белая Церковь» — очередей нет;
«Красноильск» — очередей нет;
«Порубное» — очередей нет;
«Дьяковцы» — 5 авто, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой 26 октября
«Мамалыга» — очередей нет;
«Кельменцы» — очередей нет.
Пограничники призывают граждан заблаговременно учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб при планировании поездок за границу.
Почему стоят большие очереди на границе
Напомним, с началом осенних школьных каникул поток людей на выезд из Украины западной границей вырос на 5,6%, что повлекло за собой очереди, прежде всего на границе с Польшей. По данным Госпогранслужбы, в период с 17 по 23 октября границу пересекли 520 тысяч человек — 265 тысяч на выезд и 255 тысяч на въезд.
На выходных пассажиропоток вырос больше всего. Наибольшие задержки наблюдались с автобусов на КПП «Краковец», «Смольница», «Нижанковичи», «Грушев» и «Устилуг». На границах с Румынией и Молдовой очередей не было. Похожая динамика роста пассажиропотока во время каникул наблюдалась и в прошлом году.
По прогнозам Национального банка Украины, в 2026 году чистый миграционный отток составит около 200 тысяч человек, а возвращение граждан ожидается с 2027 года. По данным ООН, по состоянию на середину 2026 года за границей находилось 5,687 млн украинских беженцев, а количество ВПЛ в Украине достигло 3,8 млн человек.