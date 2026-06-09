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Очереди на выезд из Украины: где сейчас ждут по 12 часов и как быстро пересечь границу
На украинских границах зафиксирован резкий рост пассажиропотока, из-за чего водителям приходится часами стоять в очередях.
Планирование поездки за границу в июне для украинцев превратилось в настоящий квест с многочасовым ожиданием в автомобильных очередях. Пока пограничники пытаются справиться с сезонным наплывом путешественников, в соцсетях активно делятся лайфхаками, как обойти заторы и где именно сейчас можно проехать без задержек.
Какая ситуация сложилась 9 июня в пунктах пропуска на выезд из Украины и как не ждать десяток часов в очереди — читайте подробнее в материале ТСН.ua.
Где пересечь границу без очередей
Как сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины (Западная граница), по состоянию на 15:00 9 июня очередей нет на пунктах пропуска с такими странами:
Словацкая Республика;
Румыния;
Республика Молдова;
Венгрия (только два автобуса были в очереди).
Самая сложная ситуация наблюдается на выезде из Украины в Польшу, в частности в таких пунктах пропуска:
«Устилуг» — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 25 пешеходов (после ПК), (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Также в пограничной службе отмечают, что для пересечения границы с Польшей можно воспользоваться такими пунктами пропуска, где нет очередей:
«Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Стоит отметить, что пропуск легковых авто и пешеходов временно не осуществляется через пункт пропуска «Ягодин».
Что известно об огромных очередях на границе с Польшей
В понедельник, 8 июня, в соцсетях распространялись кадры больших очередей на границе с Польшей, особенно на пунктах «Шегини», «Устилуг» и «Угринов», где люди ожидали пересечения границы более 10-12 часов. Скопление транспорта также было зафиксировано на границе с Венгрией и Словакией.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что очереди возникли из-за начала летнего сезона. По его словам, пассажиропоток на выходных вырос до 115 тысяч человек в сутки (против 85 тысяч в мае), и половина нагрузки пришлась именно на Польшу.
В пограничной службе отмечают, что пиковые часы меняются — например, утром 8 июня очередей вообще не было. Водителям советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска, чтобы выбирать более свободные маршруты.
Какая ситуация на границе 9 июня
В соцсетях активно обсуждают огромные очереди и трудности при пересечении границы. Например, одна из пользовательниц Threads рассказала, что с трехмесячным младенцем стояла в очереди с 11:00 до 20:00 и была аж 99-й по счету.
В комментариях люди отмечают, что сейчас почти в каждом втором автомобиле едут дети, поэтому пропустить абсолютно всех вне очереди просто невозможно.
«Ну давайте по правде, сейчас в каждой второй машине дети. Всех нереально пропустить. потому что если перед тобой 100 машин, то для бездетных будет 200? Были не раз случаи, что ближе к началу очереди пропускали с манюськами, но пограничники говорили проситься у всех в очереди — тогда можно, и люди пропускали. Но это не значит, что вас 100 авто пропустит — ну это уже наглость», — написала одна из пользователей соцсети.
Каким способом быстрее всего можно пересечь границу
Путешественники в Сети активно делятся опытом и советуют планировать поездку в Польшу по железной дороге, поскольку это сейчас самый быстрый и надежный способ пересечь границу. Наибольшей популярностью пользуется прямой поезд из Киева в Перемышль, а также удобный скоростной Интерсити, которым можно быстро добраться из Перемышля в Краков.
Пользователи отмечают, что такой маршрут позволяет четко рассчитать время в пути, избежать длительного ожидания на пунктах пропуска и путешествовать с комфортом.
В то же время опытные туристы настоятельно не рекомендуют выбирать для поездки автобусы или автомобильные трансферы. Из-за непредсказуемой ситуации на дорогах и огромных очередей на автомобильных пунктах пропуска таможенный и пограничный контроль может затянуться на долгие часы, а иногда и на целые сутки, что делает такое путешествие очень тяжелым и изнурительным.
Напомним, при пересечении государственной границы украинцы могут получить значительные штрафы за нарушение таможенных правил, которые достигают 34 000 грн, а в отдельных случаях предусматривают конфискацию товаров. Например, за перемещение контрафактной продукции — поддельной одежды, обуви или техники — Таможенный кодекс устанавливает штраф от 17 000 до 34 000 грн с обязательной конфискацией и последующим уничтожением изъятых товаров.
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