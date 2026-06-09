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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
365
Время на прочтение
4 мин

Очереди на выезд из Украины: где сейчас ждут по 12 часов и как быстро пересечь границу

На украинских границах зафиксирован резкий рост пассажиропотока, из-за чего водителям приходится часами стоять в очередях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Пограничник

Пограничник

Планирование поездки за границу в июне для украинцев превратилось в настоящий квест с многочасовым ожиданием в автомобильных очередях. Пока пограничники пытаются справиться с сезонным наплывом путешественников, в соцсетях активно делятся лайфхаками, как обойти заторы и где именно сейчас можно проехать без задержек.

Какая ситуация сложилась 9 июня в пунктах пропуска на выезд из Украины и как не ждать десяток часов в очереди — читайте подробнее в материале ТСН.ua.

Где пересечь границу без очередей

Как сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины (Западная граница), по состоянию на 15:00 9 июня очередей нет на пунктах пропуска с такими странами:

  • Словацкая Республика;

  • Румыния;

  • Республика Молдова;

  • Венгрия (только два автобуса были в очереди).

Самая сложная ситуация наблюдается на выезде из Украины в Польшу, в частности в таких пунктах пропуска:

  • «Устилуг» — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Угринов» — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Рава-Русская» — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 25 пешеходов (после ПК), (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Также в пограничной службе отмечают, что для пересечения границы с Польшей можно воспользоваться такими пунктами пропуска, где нет очередей:

  • «Грушев» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Краковец» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Стоит отметить, что пропуск легковых авто и пешеходов временно не осуществляется через пункт пропуска «Ягодин».

Что известно об огромных очередях на границе с Польшей

В понедельник, 8 июня, в соцсетях распространялись кадры больших очередей на границе с Польшей, особенно на пунктах «Шегини», «Устилуг» и «Угринов», где люди ожидали пересечения границы более 10-12 часов. Скопление транспорта также было зафиксировано на границе с Венгрией и Словакией.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что очереди возникли из-за начала летнего сезона. По его словам, пассажиропоток на выходных вырос до 115 тысяч человек в сутки (против 85 тысяч в мае), и половина нагрузки пришлась именно на Польшу.

В пограничной службе отмечают, что пиковые часы меняются — например, утром 8 июня очередей вообще не было. Водителям советуют заранее проверять загруженность пунктов пропуска, чтобы выбирать более свободные маршруты.

Какая ситуация на границе 9 июня

В соцсетях активно обсуждают огромные очереди и трудности при пересечении границы. Например, одна из пользовательниц Threads рассказала, что с трехмесячным младенцем стояла в очереди с 11:00 до 20:00 и была аж 99-й по счету.

Сообщение пользовательницы Threads об очередях на границе

Сообщение пользовательницы Threads об очередях на границе

В комментариях люди отмечают, что сейчас почти в каждом втором автомобиле едут дети, поэтому пропустить абсолютно всех вне очереди просто невозможно.

«Ну давайте по правде, сейчас в каждой второй машине дети. Всех нереально пропустить. потому что если перед тобой 100 машин, то для бездетных будет 200? Были не раз случаи, что ближе к началу очереди пропускали с манюськами, но пограничники говорили проситься у всех в очереди — тогда можно, и люди пропускали. Но это не значит, что вас 100 авто пропустит — ну это уже наглость», — написала одна из пользователей соцсети.

Комментарии под заметкой украинки об очередях на границе

Комментарии под заметкой украинки об очередях на границе

Каким способом быстрее всего можно пересечь границу

Путешественники в Сети активно делятся опытом и советуют планировать поездку в Польшу по железной дороге, поскольку это сейчас самый быстрый и надежный способ пересечь границу. Наибольшей популярностью пользуется прямой поезд из Киева в Перемышль, а также удобный скоростной Интерсити, которым можно быстро добраться из Перемышля в Краков.

Пользователи соцсетей делятся советами, как лучше пересекать границу

Пользователи соцсетей делятся советами, как лучше пересекать границу

Пользователи соцсетей делятся советами, как лучше пересекать границу

Пользователи соцсетей делятся советами, как лучше пересекать границу

Пользователи отмечают, что такой маршрут позволяет четко рассчитать время в пути, избежать длительного ожидания на пунктах пропуска и путешествовать с комфортом.

В то же время опытные туристы настоятельно не рекомендуют выбирать для поездки автобусы или автомобильные трансферы. Из-за непредсказуемой ситуации на дорогах и огромных очередей на автомобильных пунктах пропуска таможенный и пограничный контроль может затянуться на долгие часы, а иногда и на целые сутки, что делает такое путешествие очень тяжелым и изнурительным.

В соцсетях украинцы не советуют пересекать границу автобусом или трансфером

В соцсетях украинцы не советуют пересекать границу автобусом или трансфером

Напомним, при пересечении государственной границы украинцы могут получить значительные штрафы за нарушение таможенных правил, которые достигают 34 000 грн, а в отдельных случаях предусматривают конфискацию товаров. Например, за перемещение контрафактной продукции — поддельной одежды, обуви или техники — Таможенный кодекс устанавливает штраф от 17 000 до 34 000 грн с обязательной конфискацией и последующим уничтожением изъятых товаров.

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