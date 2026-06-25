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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
873
Время на прочтение
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Очереди огромные, автобусы ожидают по 12 часов: правительство взялось за коллапс на границе с Польшей

Польская сторона пообещала минимизировать влияние ремонтных работ в пунктах пропуска.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пункт пропуска «Шегини—Медика»

Пункт пропуска «Шегини—Медика» / © УНИАН

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба встретился с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и обсудил коллапс в пункте пропуска «Шегини — Медика», где образовались огромные очереди, а автобусы стоят по 12 часов.

Об этом сообщил украинский министр в четверг, 25 июня.

По его словам, польская сторона пообещала минимизировать влияние ремонтных работ по пунктам пропуска. Кулеба назвал эти договоренности важным шагом со стороны Польши.

Также он отметил необходимость постоянного контроля ситуации на украинско-польской границе, особенно в летний период.

Кроме того, два министра обсудили функционирование системы SENT для грузовых перевозок по территории Польши.

В ходе встречи подняли, в частности, вопросы Соглашения о либерализации грузовых перевозок, развитии железнодорожного сообщения, совместных инфраструктурных проектов при поддержке ЕС и координации позиций по финансированию через механизм CEF.

Коллапс на границе с Польшей — что известно

На границе с Польшей, а именно на пункте пропуска «Шегини-Медика», образовались масштабные пробки из транспортных средств. Причиной гигантских очередей стало начало масштабных ремонтных работ дорожного покрытия полосы для автобусов на польской стороне. В пробке стоят автобусы и легковые авто.

Пассажиры международных автобусов не выдерживают, бросают вещи и идут пешком. Вместе со взрослыми в очередях и пешем переходе находятся маленькие дети.

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Дата публикации
Количество просмотров
873
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