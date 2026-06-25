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- Украина
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Очереди огромные, автобусы ожидают по 12 часов: правительство взялось за коллапс на границе с Польшей
Польская сторона пообещала минимизировать влияние ремонтных работ в пунктах пропуска.
Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба встретился с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и обсудил коллапс в пункте пропуска «Шегини — Медика», где образовались огромные очереди, а автобусы стоят по 12 часов.
Об этом сообщил украинский министр в четверг, 25 июня.
По его словам, польская сторона пообещала минимизировать влияние ремонтных работ по пунктам пропуска. Кулеба назвал эти договоренности важным шагом со стороны Польши.
Также он отметил необходимость постоянного контроля ситуации на украинско-польской границе, особенно в летний период.
Кроме того, два министра обсудили функционирование системы SENT для грузовых перевозок по территории Польши.
В ходе встречи подняли, в частности, вопросы Соглашения о либерализации грузовых перевозок, развитии железнодорожного сообщения, совместных инфраструктурных проектов при поддержке ЕС и координации позиций по финансированию через механизм CEF.
Коллапс на границе с Польшей — что известно
На границе с Польшей, а именно на пункте пропуска «Шегини-Медика», образовались масштабные пробки из транспортных средств. Причиной гигантских очередей стало начало масштабных ремонтных работ дорожного покрытия полосы для автобусов на польской стороне. В пробке стоят автобусы и легковые авто.
Пассажиры международных автобусов не выдерживают, бросают вещи и идут пешком. Вместе со взрослыми в очередях и пешем переходе находятся маленькие дети.