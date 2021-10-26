Очереди в пункты вакцинации и отсутствие мест в больницах: какая ситуация с коронавирусом в "красных" регионах

Очереди в пункты вакцинации и отсутствие мест в больницах: какая ситуация с коронавирусом в "красных" регионах

Более 19 тысяч человек накануне заболели коронавирусом.

В Украине 734 человека минувшие сутки умерли от последствий коронавируса. Такого количества жертв с самого начала пандемии еще не было.

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Какова ситуация в регионах Украины, рассказывается в сюжете ТСН.



Более 19 тысяч человек накануне заболели коронавирусом. Глава Минздрава уже анонсировал – в ближайшее время еще пять областей Украины также станут красными: это Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская. И с сегодняшнего дня уже покраснели Николаевщина и Ровенщина.

В Ровно переполнены больницы, врачи говорят, что значительно увеличилось количество тяжелых случаев болезни. Там огромные очереди на ПЦР-тесты.

В Херсонской области развернули мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Он в городе Каховка и состоит из 35 палаток и модулей, большинство из которых – это палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Таким образом, в области, которая в "красную" зону попала одной из самых первых, дополнительно появятся 120 койкомест.

В Николаеве, который в "красной" зоне с сегодняшнего дня, люди выстраиваются в очереди в пункты вакцинации. Чтобы принять всех желающих, такие пункты приходится открывать раньше. Медики говорят, с выходных здесь аншлаг. За день в одном пункте может вакцинироваться до полутысячи человек.

За прошедшие сутки в Николаевской области и Николаеве зафиксировали 508 новых случаев инфицирования. 31 человек умер, среди них нет вакцинированных. Больницы переполнены, особенно в Николаеве. Здесь новых госпитализированных пациентов втрое больше, чем тех, кого уже можно выписать домой.

"Мы наблюдаем в эту волну поступления больных в более тяжелом состоянии, чем было весной. Большинство больных нуждаются в кислородной поддержке. 95 процентов больных, поступающих на лечение, не вакцинированы", — рассказал заместитель главного врача городской больницы №5 Николаева Сергей Матвиенко.

По городу уже курсируют патрули, проверяющие соблюдение карантинных требований. Пока сведений об оштрафованных нет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: в уже "красном" Николаеве люди выстраиваются в очереди в пункты вакцинации

Напомним, что в Ровенской области, которая находится в "красной" зоне карантина, больницы переполнены больными COVID-19. Большинство из госпитализированных — невакцинированы, они находятся в тяжелом состоянии.

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