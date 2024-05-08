Очереди в ТЦК удастся разгрузить, но есть "неприятный" нюанс — нардеп

Очереди в ТЦК удастся частично разгрузить после введения электронного кабинета. Однако возможность дистанционно обновлять данные не позволит избежать посещения военкомата.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в парламенте секретарь оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Роман Костенко.

По его словам, очереди в ТЦК возникли потому, что туда массово пришли люди, у которых есть броня или какие-то проблемы со здоровьем, и они уверены, что "практически не будут призваны".

Также читайте Рада продлила мобилизацию и военное положение в Украине – на какой срок

“Мы думаем, что, возможно, частично это [очереди в ТЦК] разгрузит электронный кабинет, который позволит людям регистрироваться дистанционно... Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать. Но после этого все равно людям придется идти в военкомат", — сообщил нардеп "неприятную" новость для военнообязанных.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 г. все военнообязанные граждане Украины в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК. Поскольку информация о годности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных, военнообязанных граждан будут отправлять на прохождение ВЛК.

Ранее ТСН.ua рассказывал о безумных очередях возле ТЦК Киева: в Минобороны озвучили альтернативу длительным ожиданиям.

Читайте также: