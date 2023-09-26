Очередная агентка ФСБ получила 15 лет тюрьмы: что известно

Реальный срок заключения получил еще один агент ФСБ. Она передавала агрессору геолокации Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Донецкой области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Как отмечают в СБУ, прежде всего врага интересовала информация об огневых позициях, фортификационных сооружениях и направлениях движения подразделений ВСУ в районе Бахмута. Более того, она "сливала" оккупантам координаты электроподстанций на прифронтовой территории области для подготовки по ним ракетных ударов.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в Донецкой области в декабре 2022 года. В ходе расследования установили, что злоумышленницей оказалась жительница Торецка Донецкой области, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ. Для сбора разведданных вражеская приспешница:

объезжала территорию района и скрыто фиксировала локации украинских войск и энергообъектов;

полученную информацию пересылала через мессенджер "связному" на временно оккупированной части региона;

он передавал полученные сведения так называемой "заместительнице Горловского отдела мдб днр", которая "отчитывалась" перед кадровыми сотрудниками ФСБ.

Во время обысков в помещении предательницы правоохранители изъяли российские паспорта, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые она использовала для выполнения задач, что ставил агрессор.

Суд назначил задержанной 15 лет тюрьмы за государственную измену.

Народный депутат от запретной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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