Очередная атака на Одесщину: враг обстрелял мирный объект, есть пострадавшие

Россия не останавливается в обстрелах Украины.

В ночь на 13 декабря враг снова совершил очередную атаку на Одесщину.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Очередной мирный объект – территория нашего КП с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым", – говорится в сообщении.

"К сожалению, есть пострадавшие. Пока им оказывается медицинская помощь. Однако врагу не сломать ни Одессу, ни одесситов. Держимся!", — подчеркнул глава города.

Напомним, что ночью 2 декабря российские оккупанты атаковали беспилотниками. Shahed Одесская область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.

Читайте также: