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Очередная атака на Одесщину: враг обстрелял мирный объект, есть пострадавшие

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Очередная атака на Одесщину: враг обстрелял мирный объект, есть пострадавшие

Врагу не сломить ни Одессу, ни одесситов — Труханов / Фото: t.me/odesacityofficial

Россия не останавливается в обстрелах Украины.

В ночь на 13 декабря враг снова совершил очередную атаку на Одесщину.

Об этом в социальных сетях сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Очередной мирный объект – территория нашего КП с гражданским автотранспортом – грузовым и легковым", – говорится в сообщении.

"К сожалению, есть пострадавшие. Пока им оказывается медицинская помощь. Однако врагу не сломать ни Одессу, ни одесситов. Держимся!", — подчеркнул глава города.

Напомним, что ночью 2 декабря российские оккупанты атаковали беспилотниками.   Shahed Одесская область. Произошло попадание в инфраструктурный объект на территории региона.

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Дата публикации
Просмотры
589
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