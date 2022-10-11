Очередная атака на Запорожье и сбитые дроны противника на юге: главные новости ночи 11 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 11 октября:
- Запорожье снова атаковал враг. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Читать дальше –>
- В ночь на 11 октября в социальных сетях появилась информация о полетах дронов вблизи Одесской и Николаевской областей. Их якобы сбили с помощью ПВО. Информация уточняется. Читать дальше –>
- Украинские военные "мобилизовали" на тот свет 174 россиянина и уничтожили ряд вражеской техники. Читать дальше –>
- В Черном море уменьшена корабельная группировка вражеских кораблей. Читать дальше –>
- Львов остается несокрушимым: вода к утру будет у всех, свет восстановлен на 99%. Читать дальше –>
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