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Очередная атака на Запорожье и сбитые дроны противника на юге: главные новости ночи 11 октября

Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
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Очередная атака на Запорожье и сбитые дроны противника на юге: главные новости ночи 11 октября

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 11 октября:

  • Запорожье снова атаковал враг. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Читать дальше –>
  • В ночь на 11 октября в социальных сетях появилась информация о полетах дронов вблизи Одесской и Николаевской областей. Их якобы сбили с помощью ПВО. Информация уточняется. Читать дальше –>
  • Украинские военные "мобилизовали" на тот свет 174 россиянина и уничтожили ряд вражеской техники. Читать дальше –>
  • В Черном море уменьшена корабельная группировка вражеских кораблей. Читать дальше –>
  • Львов остается несокрушимым: вода к утру будет у всех, свет восстановлен на 99%. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
18к
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