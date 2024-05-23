Очередная беспокойная ночь: оккупированный Крым накрыла свежая "бавовна" (видео)

Поздним вечером 23 мая жители оккупированного Крыма слышали звуки взрывов. Свежая "бавовна" наведалась в Алушту.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Традиционно, российские пропагандисты взывают о том, что "все сбито".

В Крыму зафиксирована очередная "бавовна"

Источники телеграм-канала из Перевального сообщают, что дома от взрывов ходят ходуном. Вероятно, прилетело по 126-й бригаде береговой обороны ЧФ РФ.

В Джанкое тоже было громко, сообщили подписчики.

"В сторону поселка Гвардейское Симферопольского района на большой скорости по трассе промчались 4 быстрые и 2 пожарные машины", — добавляется в сообщении.

Напомним, сейчас армия Российской Федерации не имеет ракетоносителей "Калибров" в аннексированном Крыму. Последним был "Циклон", поразивший Силы обороны Украины.

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