Очередная группа БпЛА Shahed летит по направлению к югу Одесской области

Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных беспилотников Shahed двигается в сторону южной части Одесщины.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.

"Угроза остается! Очередная группа "Шахедов" двигается в сторону юга Одесщины!" – говорится в сообщении.

Особое внимание воздушных сил обращают жителей Измаильского района Одесской области.

Мониторинговые каналы сообщают, что целью российских окупантов является портовая инфраструктура. В настоящее время силы ПВО отбивают атаку захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге местный сбил российский дрон-камикадзе из собственного ружья. В Сети показали видео редкого момента.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, откуда Россия берет иностранные детали для ударных дронов.

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