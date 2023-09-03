Очередная группа БпЛА Shahed летит по направлению к югу Одесской области

Целью российских окупантов является портовая инфраструктура.
Воздушные силы сообщили, что очередная группа ударных беспилотников Shahed двигается в сторону южной части Одесщины.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил в Telegram.
"Угроза остается! Очередная группа "Шахедов" двигается в сторону юга Одесщины!" – говорится в сообщении.
Особое внимание воздушных сил обращают жителей Измаильского района Одесской области.
Мониторинговые каналы сообщают, что целью российских окупантов является портовая инфраструктура. В настоящее время силы ПВО отбивают атаку захватчиков.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге местный сбил российский дрон-камикадзе из собственного ружья. В Сети показали видео редкого момента.
Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, откуда Россия берет иностранные детали для ударных дронов.
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