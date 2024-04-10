Очередная истерия в честь "дня победы": оккупанты хотят вывезти украинских подростков на "экскурсии" в РФ

Россиянам нужен этот "праздник" для пропаганды и милитаризации.

Оккупанты планируют вывезти подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в РФ. В этот раз все приурочено к 9 мая.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Москва использует вторую мировую в качестве важного фундамента своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют ей милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику", – говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют: каждый год в России проходят пропагандистские мероприятия, где каждый раз победа СССР обесценивается, а именно праздник меняет подтексты в нужном кремле духе.

"Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга Украины планируют вывозить для массовки в Ростов", — подытожили в подполье.

Напомним, с приближением запланированных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, которые собираются провести российские власти с помощью коллаборационистов, фиксируется прибытие в населенные пункты новых отрядов российских карательных органов.

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