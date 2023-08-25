Чиновник в Одесской области "отмыл" более миллиона гривен на строительстве футбольного поля для ВСУ

СБУ совместно с ДБР разоблачили в Одессе военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ.

Государственное бюро расследований во взаимодействии с СБУ разоблачили финансовую сделку в Одесской области. Там злоумышленник присвоил более миллиона гривен, которые были выделены на обустройство футбольного поля в военном городке Одесской области.

Об этом сообщает СБУ и ГБР.

Следователи сообщили о подозрении должностному лицу Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю предприятия-подрядчика.

Установлено, что еще в 2018 году они заключили договор о строительстве спортивных площадок в военном городке на общую стоимость более 23 млн грн. Среди прочего планировалось положить новое искусственное покрытие футбольного поля, установить освещение, однако эти работы были осуществлены только на бумаге – в актах принятых работ.

Футбольное поле, на строительстве которого "заработал" злоумышленник / Фото: Государственное бюро расследований

Таким образом, злоумышленники завладели более 1,2 млн. грн., выделенных на реновацию.

Бывшему заместителю начальника ПТКЭУ и директору общества-подрядчика сообщено о подозрении в корыстном посягательстве на военное имущество, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 11 366 УК Украины). Теперь им грозит лишение свободы до 8 лет.

В Одесской области чиновник разворовал более миллиона гривен на строительстве футбольного поля / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, в Украине разрабатывается анонимный портал, где любой украинец сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.

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