Чиновник в Одесской области "отмыл" более миллиона гривен на строительстве футбольного поля для ВСУ

СБУ совместно с ДБР разоблачили в Одессе военного чиновника, укравшего бюджетные средства на строительстве спорткомплекса для ВСУ.
Государственное бюро расследований во взаимодействии с СБУ разоблачили финансовую сделку в Одесской области. Там злоумышленник присвоил более миллиона гривен, которые были выделены на обустройство футбольного поля в военном городке Одесской области.
Следователи сообщили о подозрении должностному лицу Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю предприятия-подрядчика.
Установлено, что еще в 2018 году они заключили договор о строительстве спортивных площадок в военном городке на общую стоимость более 23 млн грн. Среди прочего планировалось положить новое искусственное покрытие футбольного поля, установить освещение, однако эти работы были осуществлены только на бумаге – в актах принятых работ.
Таким образом, злоумышленники завладели более 1,2 млн. грн., выделенных на реновацию.
Бывшему заместителю начальника ПТКЭУ и директору общества-подрядчика сообщено о подозрении в корыстном посягательстве на военное имущество, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 11 366 УК Украины). Теперь им грозит лишение свободы до 8 лет.
Напомним, в Украине разрабатывается анонимный портал, где любой украинец сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения.
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