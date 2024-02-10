Очередная ложь: оккупанты заявили о восстановлении всех многоэтажек в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин цинично заявил, что к началу февраля 2024 года почти все многоквартирные дома Мариуполя были восстановлены. Мариупольцы же утверждают: все совсем не так.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В Сети люди пишут:

"Какое там восстановили? Посмотрите на левом что делается. Может, уже и квартиры всем потерявшим жилье предоставили?"

"На другой планете живет"

"Какая ложь. Ул. Менделеева 5а — вскоре дом рухнет"

"Просто смешно"

РФ превратила Мариуполь в руины

Как известно, в городе много полуразрушенных многоэтажек: оккупанты в большинстве своем делают только фасадные работы, а внутри – руины. Тысячи мариупольских семей до сих пор ждут обещанных компенсационных квартир. В то же время, на месте снесенных домов россияне возводят ипотечное жилье.

Несколько красноречивых цифр:

За время блокады армия РФ разрушила 50% многоэтажек, а это 1356 домов.

за период оккупации города было снесено более 450 домов.

"Тысячи семей мариупольцев до сих пор не имеют жилья. Целые кварталы остаются полуразрушенными. У домов нет тепла, канализация заливает подвалы. Мариупольцы просто выживают, а россияне лишь цинично рассказывают о "восстановлении" под ипотеку", — подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бой.

Напомним, оккупационная "администрация" города продолжает строить жилье под ипотеку на месте снесенных домов мариупольцев. Между тем, местные жители остаются на улице.

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