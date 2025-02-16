Очередная ночная атака по Украине: россияне били ракетами и "Шахедами"

В некоторых регионах есть разрушения.

В ночь на 16 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"С 21.00 15 февраля противник атаковал 143 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям – Орел, Брянск, Шаталово – и двумя баллистическими ракетами (по Одесчине) из временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждены сбитие 95 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесчина", — добавили в ведомстве.

Напомним, российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

Читайте также: