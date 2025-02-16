Очередная ночная атака по Украине: россияне били ракетами и "Шахедами"

В некоторых регионах есть разрушения.
В ночь на 16 февраля 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
"С 21.00 15 февраля противник атаковал 143 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям – Орел, Брянск, Шаталово – и двумя баллистическими ракетами (по Одесчине) из временно оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 подтверждены сбитие 95 "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.
46 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесчина", — добавили в ведомстве.
Напомним, российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.
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