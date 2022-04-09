"Очередная партия рашистов больше не пойдет в наступление": ВСУ уничтожили полсотни оккупантов

Украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.
ВСУ пресекли попытки оккупантов прорвать их оборону в одном из направлений. В результате в Жириновский и Кобзон отправились полсотни оккупантов.
О ликвидации рашистов сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили:
- личного состава – до 50
- танков – 4
- БМП – 1
- ББМ – 1
- артиллерийских систем – 3
- АО – 4
- вертолетов – 1
Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", — говорится в сообщении.
Напомним, что на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 19 тысяч человек.