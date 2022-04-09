"Очередная партия рашистов больше не пойдет в наступление": ВСУ уничтожили полсотни оккупантов

"Очередная партия рашистов больше не пойдет в наступление": ВСУ уничтожили полсотни оккупантов

Украинские защитники отбили 4 вражеских атаки.

ВСУ пресекли попытки оккупантов прорвать их оборону в одном из направлений. В результате в Жириновский и Кобзон отправились полсотни оккупантов.

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О ликвидации рашистов сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях. В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили:

личного состава – до 50

танков – 4

БМП – 1

ББМ – 1

артиллерийских систем – 3

АО – 4

вертолетов – 1

Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будет обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", — говорится в сообщении.

Напомним, что на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 19 тысяч человек.