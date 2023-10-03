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Очередная партия уничтоженных окупантов: в ВСУ показали кадры поражения вражеского блиндажа

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Время на прочтение
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Очередная партия уничтоженных окупантов: в ВСУ показали кадры поражения вражеского блиндажа

Удар по живой силе врага/Скриншот

Россияне теряют все больше людей и техники в войне против Украины.

Так, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" уничтожили вражеский блиндаж с помощью минометов и станкового гранатомета Mk19. Противник понес потери в живой силе.

Об этом сообщает "АЗОВ".

В ВСУ показали кадры уничтожения вражеского блиндажа

В ВСУ показали кадры уничтожения вражеского блиндажа

Ранее украинские военные нанесли удар по враждебным позициям, где сосредотачивалась живая сила оккупантов. Задание выполнила рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами других подразделений.

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Дата публикации
Просмотры
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