Очередная партия уничтоженных окупантов: в ВСУ показали кадры поражения вражеского блиндажа

Россияне теряют все больше людей и техники в войне против Украины.
Так, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" уничтожили вражеский блиндаж с помощью минометов и станкового гранатомета Mk19. Противник понес потери в живой силе.
Об этом сообщает "АЗОВ".
Ранее украинские военные нанесли удар по враждебным позициям, где сосредотачивалась живая сила оккупантов. Задание выполнила рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами других подразделений.
Читайте также: