Очередная партия уничтоженных окупантов: в ВСУ показали кадры поражения вражеского блиндажа

Россияне теряют все больше людей и техники в войне против Украины.

Так, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" уничтожили вражеский блиндаж с помощью минометов и станкового гранатомета Mk19. Противник понес потери в живой силе.

Об этом сообщает "АЗОВ".

В ВСУ показали кадры уничтожения вражеского блиндажа

Ранее украинские военные нанесли удар по враждебным позициям, где сосредотачивалась живая сила оккупантов. Задание выполнила рота ударных БпЛА 47-й отдельной механизированной бригады вместе с бойцами других подразделений.

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