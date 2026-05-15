Очередная страшная ночь в Украине: какие регионы пережили удары, что известно о жертвах и разрушениях

Последствия атаки

Ночью россияне продолжили серию атак на украинские города. Утром ОВА отчитались о ситуации после обстрелов.

ТСН.ua собрал все детали, которые сейчас известны.

Что летело и как отработала ПВО

В ночь на 15 мая россияне атаковали Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35, а также 141 дроном.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Украинская ПВО обезвредила одну противокорабельную ракету Х-35 и 130 беспилотников. Остальные пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли целей. Однако семь дронов попали в шести местах, а в семи — упали обломки.

Одесская область

В Одесской области в результате комбинированного удара ракетами и дронами РФ пострадали семь человек, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне атаковали Одесский район, зафиксировано попадание в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Один из раненых, по данным ОВА, находится в тяжелом состоянии.

Спасатели на месте пожара

Среди целей — объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилищный сектор и предприятия. В результате атаки повреждены четыре частных жилых дома, а также технические сооружения, нежилой дом, хозяйственное и административное здания, легковые автомобили.

Херсон

В Херсоне ночью россияне атаковали многоэтажку, там обошлось без пострадавших. Утром российский дрон ударил по гражданскому авто, пострадали 4 человека.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в результате российских атак в Херсонской общине два человека погибли, 12 — получили ранения.

Россияне лупят по жилым домам херсонцев

Запорожье

Войска России атаковали дронами Запорожья. Есть попадание в объект промышленной инфраструктуры, сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров. По его словам, пострадали три человека, есть погибший.

В результате атаки повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, из-за чего над Запорожьем виден черный дым.

Последствия вражеской атаки

Кроме того, россияне атаковали дроном железнодорожную станцию в Вольнянском Запорожской области, пострадали два пассажира пригородного электропоезда «Запорожье-2 — Синельниково». Поезд был остановлен для эвакуации сразу после получения сигнала об угрозе БпЛА.

Последствия атаки.

«Укрзализныця» уточнила, что времени было крайне мало, поэтому двое пассажиров, не успевших эвакуироваться, получили осколочные ранения. Их передали медикам.

Запорожская ОВА сообщает о ранении 88-летней женщины и 47-летнего мужчины в Вольнянске.

В Киеве завершили спасательные работы на месте атаки РФ по дому

Ночью и утром 14 мая Россия совершила массированную атаку на Киев крылатыми, баллистическими ракетами и «Шахедами». В Дарницком районе в результате попадания, предварительно, ракеты Х-101, обрушился подъезд дома. Сообщалось, что пропавшими без вести считались около 20 человек. Среди погибших девочки 12, 15 и 17 лет. Общее количество жертв — 24 человека.

От российского удара по столице 14 мая погибли 24 человека / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в жилом доме в Дарницком районе, куда попала российская баллистическая ракета.

15 мая в столице объявлен Днем траура. Поисково-спасательную операцию завершили.

Черниговщина

Россияне атаковали дроном село в Черниговской области. В результате удара ранения получили мать и ее 13-летняя дочь. Женщину и ребенка госпитализировали.

Всего за сутки в регионе зафиксировали 10 обстрелов и 28 взрывов.

Атака на Черниговскую область

