Очередное циничное преступление: журналист показал последствия удара россиян по Покровску (видео)

Вечером 21 мая армия РФ цинично ударила по Покровску в Донецкой области. Российский "Искандер" попал прямо в жилой дом. К сожалению, погибла молодая семья.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Журналист показал последствия очередного удара по Покровску

"Очередное бессмысленное убийство", – констатировал он.

Напомним, в результате удара по селу Рог (Покровский район Донецкой области) травмы, несовместимые с жизнью, получили 52-летний мужчина и его жена 46 лет. Их 10-летний сын, оставшийся сиротой, получил минно-взрывную травму.

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