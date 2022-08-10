Очередное "головотяпство": в оккупированной Горловке внезапно сгорел клуб, где проходило важное совещание

На Донбассе в оккупированной Горловке сгорел ночной клуб.

По словам очевидцев, там как раз проходило "какое-то собрание".

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"В Горловке в результате головотяпства исчез ночной клуб "Бермуды", принадлежавший "депутату ДНР", местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по прозвищу Беня. Говорят, там проходило какое-то важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности", — сообщил Казанский.

Напомним, что ранее под Саками в Крыму "при загадочных обстоятельствах" также как в Горловке " исчезли" 9 вражеских самолетов и склад с боеприпасами.

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