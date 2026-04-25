Очередное проявление цинизма: при ударе РФ повреждено кладбище в Белой Церкви

Россияне попали в кладбище в Белой Церкви

В результате удара РФ по Киевщине повреждения получило кладбище в Белой Церкви.

Об этом сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Волкотруб.

«Отдельно стоит сказать о том, что среди поврежденных объектов — кладбище (НОВОЕ КИЕВСКОЕ 1). Это еще одно доказательство цинизма и полного пренебрежения врагом ко всему человеческому и святому», — отметил он.

Также по результатам вражеской атаки в Белоцерковской громаде зафиксировано повреждение ряда предприятий, в том числе коммунальных. Основной удар был ориентирован по объектам критической инфраструктуры. Пострадали и жилые дома — выбиты окна, есть материальный ущерб. Пожар, возникший в результате атаки, локализован.

В то же время удар по Белой Церкви прошел без жертв.

Удар по Украине 25 апреля

Напомним, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

Под атаку попали Одесская область, Днепр, Харьков и Белая Церковь.

В частности, в Днепре от вражеской атаки погибли пять людей.

Также известно о 45 раненых, среди них 5 детей.