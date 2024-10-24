Очередное разоблачение в МСЭК: в Ровно поймали на взятке врача-невропатолога

Ровенская областная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 354 УКУ) очередному врачу МСЭК, которая помогала устанавливать фиктивные группы инвалидности.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

"По данным досудебного расследования, женщина была одной из участниц схемы, недавно разоблаченной в Ровенской области. Ее, напомним, организовали три жительницы Ровенского района. За 16700 долларов США они обеспечивали фиктивное лечение вымышленных диагнозов, на основе которых, в конце концов, оформляли клиентам группы для уклонения от мобилизации и возможности выезда за границу", – говорится в сообщении.

Подозреваемая 46-летняя женщина — невропатолог Медико-социальной экспертной комиссии, которая за отдельную плату делала медицинское заключение о необходимости установления "пациенту" 3 группы инвалидности.

Также читайте Коррупция в МСЭК и прокуроры с "болезнями": новые подробности громкого скандала

Правоохранители установили все обстоятельства преступления – от момента получения денег организаторами схемы до момента передачи их подозреваемой члену МСЭК в обмен на справку об определении 3 группы инвалидности и индивидуальную программу реабилитации новоиспеченного "инвалида".

"Во время обысков меченые купюры взятки обнаружили и изъяли у подозреваемой дома. Сейчас решается вопрос избрания ей меры пресечения. На основании изъятых документов и полученных доказательств проверяется причастность других членов МСЭК и врачей к преступной схеме", — уточнили в прокуратуре.

Напомним, центральную МСЭК ликвидируют уже к концу этой недели. А всю систему планируется свернуть до 31 декабря 2024 года.

Читайте также: