Очередного утопленника выбросило из Тисы: сколько мужчин погибло за май

В очередной раз берег реки Тиса вынес тело утопленника, пытавшегося нелегально пересечь границу между Украиной и Румынией.

Румынские пограничники обнаружили тело утопленника в Тисе вблизи села Кречунешть, расположенного напротив украинского населенного пункта Большой Бычков.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Мужчину обнаружили румынские коллеги в Кречунеште, что напротив украинского населенного пункта Большой Бычков, и сообщили украинским пограничникам", — говорится в сообщении.

Это уже 10 тело, которое вынесло на берег Тисы с начала мая. Пограничники еще раз призывают граждан не рисковать собственной жизнью, стараясь нелегально пересечь границу вброд или вплавь, ведь, к сожалению, не всем везет выйти из бурных вод Тисы живым.

Напомним, тысячи украинских мужчин призывного возраста рискуют своей жизнью во время попытки переплыть реку Тиса на границе Украины с Румынией. По меньшей мере 33 человека утонули с начала войны, младшему было всего 20 лет. Число погибших может быть гораздо больше, говорят в украинской пограничной службе.

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