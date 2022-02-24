Очередной акт киберагрессии против Украины: советы ИТ-службам фирм

Сразу сделайте резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.

Произошел очередной акт киберагрессии против Украины. DDоS-атаки, которые непрерывно продолжаются с 15 февраля, сегодня значительно усилились. Были атакованы сайты Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, Министерства иностранных дел, Службы безопасности Украины и других органов власти.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В то же время активизировались фишинговые атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, распространение вредоносного программного обеспечения, а также попытки проникновения в сети частного и государственного секторов и дальнейших деструктивных действий.

Команды субъектов обеспечения кибербезопасности, интернет-провайдеров и ИТ-команды объектов критической информационной инфраструктуры работают круглосуточно, обеспечивая доступность и целостность информационных ресурсов.

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Сегодняшние кибератаки уже даже не нуждаются в детальной технической атрибуции. Те, кто атаковал, особенно не скрываясь, используют для фишинговых рассылок и DDоS-атак бот-сети, которые нашими спецслужбами однозначно идентифицируются как связанные со спецслужбами страны-агрессора.

В связи с этим Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обращается в ИТ-службы организаций всех форм собственности с первоочередными рекомендациями:

Изолировать все рабочие станции и серверы, не связанные с выполнением критически важных функций в интересах граждан, бизнеса и государства.

Обновите системное и прикладное программное обеспечение рабочих систем до последней версии.

Немедленно произвести резервные копии критически важных информационных ресурсов на внешние носители.

"Вместе выстоим!", — говорится в сообщении.

Напомним, мощная кибератака, направленная на государственные сайты, портал "Действие" и онлайн-сервисы государственных банков, состоявшаяся 15-16 февраля, была самой большой в истории Украины. Тогда DDoS-атаку подверглись почти все украинские банки, также не работал портал "Действие" и другие сайты госорганов.

СБУ заметила следы иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Впоследствии в Белом доме заявили, что именно РФ стоит за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины.

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