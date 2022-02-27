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Очередной диверсант задержан в Виннице: какое задание от РФ он выполнял

Очередной диверсант задержан в Виннице: какое задание от РФ он выполнял

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Очередной диверсант задержан в Виннице: какое задание от РФ он выполнял

Иллюстрация / Facebook/Антон Геращенко

Украинцев просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте, оставленных предметах.

В Виннице полицейские и работники Службы безопасности задержали вражеского диверсанта, обозначавшего соответствующими метками маршрут движения для России, напавшей на Украину в ночь на 24 февраля.

Об этом сообщает МВД Украины.

У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, патроны и соответствующее снаряжение. Лицо задержано в процессуальном порядке.

Выясняются все обстоятельства инцидента. Граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте, оставленных предметах на спецлинию полиции "102".

Кроме того, в МИД отчитались, что для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины от западных партнеров поступила крупная партия ракет класса "воздух-воздух".

"Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех кафиров хватит", — говорят в силовой структуре.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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