Очередной диверсант задержан в Виннице: какое задание от РФ он выполнял

Украинцев просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте, оставленных предметах.

В Виннице полицейские и работники Службы безопасности задержали вражеского диверсанта, обозначавшего соответствующими метками маршрут движения для России, напавшей на Украину в ночь на 24 февраля.

Об этом сообщает МВД Украины.

У задержанного правоохранители изъяли автоматическое оружие с оптическим прицелом, патроны и соответствующее снаряжение. Лицо задержано в процессуальном порядке.

Выясняются все обстоятельства инцидента. Граждан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, транспорте, оставленных предметах на спецлинию полиции "102".

Кроме того, в МИД отчитались, что для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины от западных партнеров поступила крупная партия ракет класса "воздух-воздух".

"Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех кафиров хватит", — говорят в силовой структуре.