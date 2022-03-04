Очередной фейк: будто беженцы из восточной части Украины ведут себя на западе, как на курорте

Очередной фейк: будто беженцы из восточной части Украины ведут себя на западе, как на курорте

Враг продолжает распространять фейки. В Сети распространяется информация, что переселенцы с востока ведут себя на западе, как туристы

Центр противодействия дезинформации при РНБО сообщает об очередном фейке, будто беженцы из восточной Украины ведут себя на на западе, куда они приезжают, как на курорте.

"Сейчас в соцсетях активно распространяется информация, что переселенцы с востока ведут себя на западе не как беженцы, а как туристы".

Это очередная ложь. Сотрудники Центра лично обзвонили все большие курорты и санатории Западной Украины, чтобы узнать правду.

Владельцы гостиниц сообщили, что переселенцы ведут себя скромно, записываются в терроборону и помогают со сбором гуманитарной помощи.

Для чего распространяется этот фейк? С целью расколоть восток и запад, но мы сейчас объединены как никогда.

Все, как могут, защищают свою землю и помогают друг другу.