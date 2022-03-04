Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Очередной фейк: будто беженцы из восточной части Украины ведут себя на западе, как на курорте

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Очередной фейк: будто беженцы из восточной части Украины ведут себя на западе, как на курорте

фейк, беженцы с востока, запад

Враг продолжает распространять фейки. В Сети распространяется информация, что переселенцы с востока ведут себя на западе, как туристы

Центр противодействия дезинформации при РНБО сообщает об очередном фейке, будто беженцы из восточной Украины ведут себя на на западе, куда они приезжают, как на курорте.

"Сейчас в соцсетях активно распространяется информация, что переселенцы с востока ведут себя на западе не как беженцы, а как туристы".

Это очередная ложь. Сотрудники Центра лично обзвонили все большие курорты и санатории Западной Украины, чтобы узнать правду.

Владельцы гостиниц сообщили, что переселенцы ведут себя скромно, записываются в терроборону и помогают со сбором гуманитарной помощи.

Для чего распространяется этот фейк? С целью расколоть восток и запад, но мы сейчас объединены как никогда.

Все, как могут, защищают свою землю и помогают друг другу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация