Очередной фейк против ВСУ: в Сети показали траекторию обстрела боевиками школы в Донецке

Боевики снова пытаются обвинить украинских военных в обстрелах теперь уже школы в Донецке.

Подконтрольные террористам в Донбассе СМИ обвинили украинских военных в обстрелах школы и газовой трубы в Петровском районе Донецка. В Сети же показали траекторию обстрелов этих объектов, что свидетельствует о том, что удар не могли нанести бойцы ВСУ, так что это обвинение — очередной фейк, а открыть огонь по учебному заведению и газовой трубе могли сами же российские наемники.

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Соответствующую карту с траекторией обстрела обнародовал на своей странице в Facebook журналист Константин Павлов.

"Не поленился, посмотрел по карте. Школа 105, ул. Войкова 1 (пострадал фасад), между домами 8 и 10 ул. Войкова пострадала газовая труба. С учетом того, что ВСУ стоят ну минимум в десятке километров, а, судя по фото, стреляла не артиллерия, смотрим картинку из "Гугла". И опа... вырисовывается следующее: территория шахты Челюскинцев с опорным огневым пунктом бойвиков, из которого они расстреливали Красногоровку, расположена всего в 500 м от школы, две подствольных гранаты, стрельнул и вот тебе – картинка для росСМИ готова", – объяснил журналист.

изображение / Константин Павлов, Facebook

Отметим, как сообщает "Инсайдер" со ссылкой на местные СМИ, в Донецке под обстрел попали две школы.

"По традиции во всем боевики обвинили ВСУ. Серьезно пострадали здания школы №105 в Петровском районе и школы №56 в Киевском районе", — говорится в сообщении.

фото/Инсайдер UA, Telegram

Напомним, ранее российские СМИ активно распространяли ложную информацию о том, что якобы украинские военные обстреляли детский сад. По фактам обстрелов со стороны пророссийских боевиков поселков Станица Луганская и Врубовка, в результате которых повреждены детсад и школа, следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование.

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