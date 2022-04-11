Очередной фейк: Россия соврала об уничтожении системы ПВО C-300, которую Словакия передала Украине

В Словакии отреагировали на российский фейк.

В Минобороны РФ заявили, что якобы российские войска уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, в том числе и ту, которую Украине передала Словакия. Но словацкая сторона опровергла эту информацию и назвала ее обманом.

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"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это ложь. Официально подтверждено Украиной", — написал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе Словакия передала Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300. В знак благодарности за помощь Украине Словакия получит ракетный комплекс Patriot.