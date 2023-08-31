Очередной фейк россиян: нардеп сообщил, готовит ли Минфин повышение военного сбора

Война продолжается не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

Так, информация о том, что Минфин готовит повышение военного сбора, не соответствует действительности. Это вброс нашего врага.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, странная информация о том, что Минфин готовит повышение военного сбора с 1,5 до 4,5% – это полный фейк. Ничего такого вообще не планируется.

"Поэтому не обращайте внимание и удалите эти дерьмовые ТГ-каналы, которые это пишут. Особенно прямо признанные ФСБешными", – подчеркнул он.

Он добавил, что украинцы знают, какой канал следует читать по всем инсайдам о налогах.

Напомним, в Украине разразился скандал из-за налогов с волонтеров. Они возмущены и призывают Министерство финансов внести изменения в постановление №112 со списком товаров и услуг, стоимость которых не предусматривает уплаты налога.

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