"Очередной город-призрак на карте Украины": журналист показал, как сейчас выглядит Авдеевка (фото)

Враг непрерывно штурмует Авдеевку. От города остались одни развалины.

Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Авдеевка, декабрь 2023 года / Фото: Telegram / Бутусов плюс

"Очередной город-призрак на карте Украины. Мертвые руины, в которых больше нет людей. Так выглядит "освобождение" в понимании "российских патриотов", – грустно констатировал Бутусов.

Авдеевка, декабрь 2023 года

Напомним, украинские военные, вероятно, провели успешные локальные контратаки и лишили российских оккупантов полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки.

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