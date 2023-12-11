"Очередной город-призрак на карте Украины": журналист показал, как сейчас выглядит Авдеевка (фото)

Российские войска продолжают стирать с лица земли населенный пункт.
Враг непрерывно штурмует Авдеевку. От города остались одни развалины.
Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.
"Очередной город-призрак на карте Украины. Мертвые руины, в которых больше нет людей. Так выглядит "освобождение" в понимании "российских патриотов", – грустно констатировал Бутусов.
Напомним, украинские военные, вероятно, провели успешные локальные контратаки и лишили российских оккупантов полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки.
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