Очередной гуманитарный коридор из Сум будет работать сегодня с 9.00 до 21.00 – Офис Президента

Очередной гуманитарный коридор из Сум будет работать сегодня с 9.00 до 21.00 – Офис Президента

В Сумах в среду, 9 марта, будет продолжена эвакуация. Гуманитарный коридор будет работать с 9:00 до 21:00.

Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«К эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне частным авто. Просим водителей, пожалуйста, забирайте с собой максимальное количество людей!» — отметил Кирилл Тимошенко.

Накануне во вторник, по словам Тимошенко, успешно завершились оба этапа эвакуации из Сум. Покинуть город и выехать в безопасную местность смогли около 5 000 человек и более 1 000 частных автомобилей.

«Рад, что работа команды по эвакуации на этом этапе завершилась успешно. Спасибо сумчанам, которые 13 дней мужественно сражаются с врагом», — отметил Тимошенко.

На первом этапе эвакуации в Полтаву прибыла первая колонна из 22 автобусов, а 1100 иностранных студентов выехали поездом во Львов. Добралась на Полтавщину также вторая колонна из 39 автобусов, которыми вывезли женщин, детей, пожилых людей и иностранных студентов. Воспользовались гуманитарным коридором и водители гражданского автотранспорта.

Эвакуированные в Полтаве получили питание. По желанию они могут остаться в городе или продолжить эвакуацию во Львов.

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