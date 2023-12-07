Очередной инцидент: между прохожим и сотрудником ТЦК произошла драка (видео)

Такие случаи встречаются все чаще.

В городе Иршава Закарпатской области произошла потасовка между сотрудником Территориального центра комплектования и социальной поддержки и случайным прохожим. Предварительно мужчина позволил себе ненадлежащее поведение в отношении военного.

Об этом пишет журналист Виталий Глагол.

Между прохожим и сотрудники ТЦК произошла потасовка

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Как отмечает журналист, сотрудник ТЦК стоял на улице, когда к нему приблизились два человека.

"Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, то ли выбил сигарету, то ли показал нецензурный жест военному", – отмечает Глагола.

В результате конфликт перерос в драку, которая завершилась без травм.

"Но "смелый" прохожий мог получить повестку", – предположил журналист.

Ранее в Хмельницком работники ТЦК угрожали мужчине, которого остановили для проверки документов, за то, что он снимал действия военных на видео.

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