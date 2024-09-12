Очередной кричащий инцидент: подробности жестокого избиения военного в Ивано-Франковске

Снова избили военного, на этот раз – в Ивано-Франковске. Случайный свидетель позвонил в полицию и сообщил об избиении мужчины в форме. Полиция уже поймала троих злоумышленников. Одному даже нет 18 лет. Более того, хулиганы попросили прощения и даже сказали, кто во всем виноват.

За что молодые люди ударили военного и какое наказание им грозит – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Избили военного во Франковске

Во Франковске трое молодых людей набросились на военного с кулаками. Драка удалось снять на камеру случайному свидетелю. Как оказалось, в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме. Он рассказал, что снял фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полиция немедленно отреагировала на обращение и уехала на место происшествия. Правоохранители установили нескольких опрошенных свидетелей конфликта. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий.

Полицейские оперативно установили личности правонарушителей. Ими оказались три жителя Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. Правоохранители задержали их.

Хулиганов задержали

Кроме того, полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий. Он увидел избиение военного и пытался заступиться за него. Этого мужчину с телесными повреждениями также доставили в больницу. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц. За такое правонарушение грозит до четырех лет заключения. Свою вину фигуранты признали и даже извинились. Говорят, что такая ситуация получилась "по пьяни".

Инцидент в Смеле

Напомним, что недавно незаурядный резонанс вызвало еще одно избиение военного. В начале сентября в Фейсбуке опубликовали видео конфликта в центре Смелы. На кадрах видно, как группа молодых людей спортивного телосложения спорит с человеком в военной форме. Во время спора один из молодых людей бьет военного по лицу. Зовут мужчину в форме Анатолий Гончаренко. Он доброволец, два года сражавшийся, служил в одном из боевых подразделений Сил специальных операций, защищал Бахмут, сейчас находится на больничном после ранения.

Конфликт возник из-за того, что военный вступился за своих родителей, автомобиль которых накануне подрезал другой автомобиль. Как оказалось, в этом авто ехал Вадим Долотенко. В Смеле его знают как полукриминальный авторитет. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в частности, с нанесением телесных повреждений, а также грабежами. Так что после того, как Долотенко и его «товарищи» избили военного, они еще и заставили мужа извиняться.

Но и этого злоумышленникам оказалось мало. Они начали давить на военного и угрожать его семье. После Гончаренко записал еще одно видео с извинениями и заявил, что в ДТП виновны его родители. На его лице видны следы избиения.

Слава Богу, в защиту военного стали активисты и община. В сети начали появляться сообщения в поддержку Гончаренко и призывы привлечь виновных к ответственности. Позже эта информация дошла и до депутатов и высшего руководства. Даже министр внутренних дел Игорь Клименко сказал свое слово.

И только после реакции общественности правоохранители задержали подозреваемого Также по поводу действий полицейских руководство Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начало служебное расследование, а руководителя отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранили от исполнения обязанностей.

Между тем, в сети появилось видео, в котором подозреваемый заявил, что просит прощения у украинского народа и украинской армии "за эту ситуацию". Он сказал, что уважает украинцев и ВСУ, а "данная ситуация произошла не полностью разобранной", и он "не хотел, чтобы так получилось".

Но это злоумышленнику не помогло, потому что мужчину таки закрыли в СИЗО. Вадима Долотенко, избившего ветерана в Смеле, поместили под стражу на 60 суток без альтернативы залогу.

Напомним, в Ивано-Франковске неизвестные избили военного. Как детализировали в полиции Ивано-Франковской области, по факту драки между молодыми людьми и участником боевых действий прикарпатские полицейские начали уголовное производство.

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