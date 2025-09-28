Очередной массированный удар по Украине: что известно о жертвах, прилетах и пожарах

РФ вновь атаковала Украину / © Getty Images

В ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине, применив дроны и крылатые ракеты. Взрывы раздались в нескольких регионах, в том числе в Киеве, Запорожье, Хмельницкой и Одесской областях. Воздушные силы сообщили о сбитии части вражеских целей, однако известно о серьезных разрушениях и пожарах.

ТСН.ua собрал все, что известно о воздушной атаке по Украине 28 сентября.

Киев

Столица Украины пережила мощную комбинированную атаку. Мэр города Виталий Кличко сообщил о ряде поврежденных домов в результате попадания обломков «Шахедов» во всех районах. В частности, частично разрушена пятиэтажка в Соломенском районе, количество раненых растет.

По последним данным, число погибших составляет четыре человека. Среди жертв — 12-летняя девочка, которую достали из-под завалов.

Последствия вражеского удара / © Getty Images

В ГСЧС уточнили, что россияне попали в здание Института кардиологии. Там погибли два человека. В ГСЧС также подтвердили, что из-под завалов пятиэтажного дома деблокировали тело 12-летней девочки.

Киевская область

Под утро Воздушные силы указали об атаке крылатыми ракетами на Белую Церковь, Ирпень, Обухов и Васильков. Воздушная атака началась в начале новых суток и продолжалась до начала 10 часов утра.

В ОВА сообщили, что последствия атаки зафиксированы в четырех районах области: Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Обуховском.

В Киевской области горели автомобили / © Getty Images

Позже в ОВА уточнили, что в Фастовском районе травмы получили 27 человек. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

На территории предприятия возник пожар. В настоящее время он ликвидирован.

Запорожская область

Запорожье приходит в себя после массированной атаки России 28 сентября. Последствия российских ударов ужасающие. Здесь повреждены жилые многоэтажки, а количество пострадавших постоянно растет. Известно, что от атаки оккупантов уже пострадали 27 человек.

В Запорожье поврежден дом жилой дом, горят квартиры

По данным главы ОВА Ивана Федорова, на месте работают все службы. Медики оказывают необходимую помощь людям.

Одесская область

Одесская область также подверглась массированной атаке. В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали. Также повреждена крыша находившегося рядом частного жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Спасатель на месте пожара / © Getty Images

Часть ракет достигла Хмельнитчины и около 6.30 атаковала Староконстантинов. Под ударом также находилась Виннитчина — ракеты летели на Тульчин, Бершадь и Немиров.

После семи часов утра воздушная тревога была отменена в западных регионах страны, а мониторинговые каналы сообщили, что больше ракет над Украиной нет.