Очередной обмен пленными: домой вернулись 130 украинских героев и героинь (фото, видео)

Во вторник, 7 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и страной-агрессором.

Домой вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых 87 оборонцев Мариуполя.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными – нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали", — сообщил он.

В свою очередь, омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что среди освобождённых — 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "терробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.

Также домой вернулись взятые в плен защитники в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления. Самому младшему освобождённому еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

Большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения. Все они получат медицинскую помощь, смогут восстановить банковские карты и документы.

"Невероятные ощущения, когда наши дома", — добавил Ермак.

В свою очередь, Лубинец отметил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 1993 украинца.

Напомним, во время предыдущего обмена, 16 февраля, домой вернулся 101 украинец. Тогда из вражеского плена, в частности, вернулись 94 защитника Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали".

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