Очередной расстрел украинских бойцов в Донецкой области: стали известны обстоятельства

Российские командиры отдают приказ на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

Кафиры в Донецкой области казнили четырех бойцов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ, сдавшихся в плен. Очередное военное преступление зафиксировано на Времивском направлении.

Об этом сообщает "Общественное Донбасс".

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Ранее видео расстрела украинских военнослужащих с утра 22 декабря опубликовали в Telegram батальона беспилотных систем 110 ОМБр. По словам пресс-офицера 110 отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко Ивана Секача, оккупанты расстреляли 4-х бойцов бригады в районе Времовского выступления.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", — рассказал Иван Секач.

О том, что четырех военнослужащих расстреляли, узнали из перехваченных российских разговоров, рассказал пресс-офицер 110 бригады. Также удалось найти видео из дрона, на котором удалось зафиксировать момент расстрела пленных бойцов.

"Все официально представлены как без вести пропавшие, потому что доступа к телам пока нет", — рассказал Иван Секач.

Прокуратурой Донецкой области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, российские кафиры захватив украинских бойцов в плен, двоих оставили лежать на земле, а еще двоих вывели на дорогу. После этого их всех расстреляли из автоматического оружия.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец сообщит о факте очередного военного преступления ООН и МККК. Он отмечает, что российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом.

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