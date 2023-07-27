Очередной шаг: США передали МКС свои доказательства военных преступлений России

Захватчики должны ответить за все, что натворили в Украине.

Так, США передали доказательства военных преступлений России в Международный уголовный суд. Это очередной исторический шаг к построению всесторонней ответственности за международные преступления государства-агрессора.

Об этом написал генпрокурор Украины Андрей Костин.

Российские преступники должны быть наказаны

Он поблагодарил генерального прокурора Меррика Брайана Гарланда и всех других коллег за то, что они вместе с Украиной стоят на передовой правосудия.

"В очередной раз мы видим, что преданность делу, единство и настойчивость дают плодотворные результаты. Каждая встреча, письмо и слушания в Конгрессе приближают нас к нашей конечной цели – остановить Россию и привлечь преступный режим Кремля к ответственности за все его зверства", – отметил генпрокурор.

Костин выразил надежду на то, что трансатлантическое сотрудничество между Украиной, Министерством юстиции и Офисом прокурора будет продолжаться, устанавливая путь для принятия выдающихся решений.

Отметим, в настоящее время в Украине задокументировано более 95 тысяч военных преступлений, совершенных оккупантами. Генпрокурор заявил, что более 50 военных РФ получили приговоры в украинских судах, в частности благодаря большой поддержке международных партнеров.

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