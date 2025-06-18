Очередной скандал с Безуглой: соцсети разразились из-за заявления о "карме" погибшего студента в Киеве

Нардепка Марьяна Безуглая

Реклама

Нардепка Марьяна Безуглая снова в очередной раз оказалась в эпицентре громкого скандала. Ее слова быстро распространились в соцсетях, вызвав острую реакцию у украинцев.

ТСН.ua собрал все, что известно, о новом скандале с народной избранницей.

Безуглая высказалась о «карме»

В среду, 18 июня, Безугла прокомментировала фото 31-летнего мужчины, погибшего в результате российской атаки в Киеве 17 июня.

Реклама

Родители Дмитрия Исаенко, студента-первокурсника магистратуры факультета физического воспитания Университета Драгоманова, целый день ждали сына. Фото, как они ждут, когда спасатели найдут мужчину, облетели весь мир.

«Косил от армии, но «карма», — так прокомментировала информацию о гибели Дмитрия Безугла в Facebook.

Кроме того, она разместила идентичное сообщение в своем Telegram-канале.

Скриншот сообщения Безуглой в соцсети

Ее слова вызвали шквал критики у пользователей соцсетей.

Реклама

Некоторые из пользователей отметили, что такие «комментарии» со стороны представителей власти подрывают доверие, сеют уныние и раскалывают общество», они циничны и недопустимы.

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой

Комментарии под сообщением Марьяны Безуглой

Когда Безугла увидела реакцию на свое сообщение, тогда она добавила, что на стороне «сотень тысяч военных, права которых особо никого не интересуют».

«Они погибают каждый день, в частности из-за глупых решений, но — тишина. Их нужно менять, поддержать, уйти в армию, но…», — добавила она в свое сообщение.

А еще впоследствии выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Реклама

Военнослужащий Олег Симороз, реагируя на сообщение Безуглой, отметил, что ей не следует говорить от имени ВСУ в своих сообщениях.

«Неадекватная Марьяна прикрывается военными и говорит, что эту девушку она пишет в поддержку военных. Мне кажется, я имею право как участник боевых действий дать ответ. Не смей приплетать в свои маразматические хайповые животные посты военных! Мы сражаемся за то, чтобы у нас было будущее, в том числе мы защищаем гражданских. И у тебя нет никакого морального права говорить от имени военных. Просто хайповая людоедка! Надеюсь, ты тоже получишь свою карму», — написал Симороз на своей странице в Facebook.

Впоследствии Безуглая объяснила, что означает «карма». По ее мнению, «наша карма — это победа», которую следует делать, а не ждать, что кто-то ее принесет.

Кроме того, через несколько часов Марьяна опубликовала ответное сообщение на критику пользователей относительно погибшего юноши.

Реклама

«Знаете, почему на мое сообщение о 31-летнем погибшем первокурснике педагогического вуза прежде всего возмутилась богема? Ибо среди них многие либо устроены в армии, но продолжают гастроли, гражданскую жизнь и т.п., либо оформили себе законные отсрочки. Тополь, Вакарчук, десятки их. Они считают свою жизнь более ценной. Уникальным. С отдельными потребностями», — написала нардепка.

Под этим сообщением нашлись пользователи, которые разделяют ее мнение.

Тем временем украинский военный, общественный активист Сергей Гнездилов отметил на своей странице в соцсети, что Марьяна Безугла и является «нашей кармой».

«Марьяна Безуглая и является нашей кармой. За то, что не молились. Ну и за то, что голосовали паприколу. У нас и карма х**ова, понимаете? Почистит», — отметил военный.

Реклама

Кто такая Марианна Безуглая

Марьяна Владимировна Безуглая родилась в Киеве в 1998 году.

Ее мать, Валентина Терещенко, врач, доктор медицинских наук, профессор, в прошлом заведующая кафедрой в Национальном медицинском университете им. О. Богомольца.

Отец — Владимир Безуглый, предприниматель, владелец киевского завода «Гранит», соучредитель Фонда поддержки пенсионеров МВД (до 2022 года).

Среднее образование Маряна получала в гимназии имени Леси Украинки.

Реклама

Безуглая окончила Национальный медицинский университет им. О. Богомольца, специальность «Лечебное дело». Также в этом учебном заведении училась в интернатуре по специальности «Внутренние болезни».

Кроме того, у нее есть и дополнительное образование. Она окончила Украинскую военно-медицинскую академию по специализации «Общая практика — семейная медицина».

Безуглая также прошла Международную программу лидерства Госдепартамента США «Здравоохранение и маргинализированные популяции».

Работа и политическая деятельность

Некоторое время Маряна работала врачом в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, где обслуживают госслужащих и дипломатов.

Реклама

Впоследствии она стала руководителем программы «Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ» в проектном офисе реформ при Минобороны.

В 2019 году ее избрали народным депутатом Украины от партии «Слуга народа». Она занимала должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председателя подкомитета по ценностям и стандартам НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества.

Также Безугла была заместителем председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Известны скандалы с участием Безуглой

Безуглая известна активным участием в политических скандалах и громких публичных дискуссиях, в частности по реформированию СБУ, медицинской реформе, вопросам национальной безопасности.

Реклама

Один из самых громких скандалов произошел в 2023 году, когда Безугла предложила отправить тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Тогда она жаловалась на то, что у «военного руководства» якобы нет плана войны на 2024 год.

Ее заявления вызвали значительный общественный резонанс, возмущение среди военных, руководства государства и общественности.

После этого Марьяна Безугла проводила на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.

На этом ее критика военного и политического руководства страны не приняла. Летом 2024 года она занимала одну должность в оборонном комитете и загремела в базу «Миротворец».

Реклама

Однако и на этом Безугла не стала останавливаться. Она критиковала нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, планировав операцию на Курщине, назвав ее хаотичной, и заявила, что выборы в 2025 году могут стать инструментом капитуляции Украины из-за возможности внешнего влияния на результат.

Кроме того, она прогнозировала потенциальные выборы и перемирие.

В январе и апреле 2025 года Безугла неоднократно заявляла, что в Украине не будет ни выборов, ни перемирия в 2025 году. Она убеждена: война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует.

Депутатка отмечает что нужно «видеть реальность широко открытыми глазами» и бороться, а не рассчитывать на скорое завершение войны

Реклама

Напомним, недавно Безугла не пугала украинцев мрачным прогнозом. Она убеждена, что война в Украине не закончится, наоборот, начнется Третья мировая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.