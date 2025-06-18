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Очередной скандал с Безуглой: соцсети разразились из-за заявления о "карме" погибшего студента в Киеве
Новый скандал с Марьяной Безуглой разразился после ее резкого выражения — реакция общественности не заставила себя ждать.
Нардепка Марьяна Безуглая снова в очередной раз оказалась в эпицентре громкого скандала. Ее слова быстро распространились в соцсетях, вызвав острую реакцию у украинцев.
ТСН.ua собрал все, что известно, о новом скандале с народной избранницей.
Безуглая высказалась о «карме»
В среду, 18 июня, Безугла прокомментировала фото 31-летнего мужчины, погибшего в результате российской атаки в Киеве 17 июня.
Родители Дмитрия Исаенко, студента-первокурсника магистратуры факультета физического воспитания Университета Драгоманова, целый день ждали сына. Фото, как они ждут, когда спасатели найдут мужчину, облетели весь мир.
«Косил от армии, но «карма», — так прокомментировала информацию о гибели Дмитрия Безугла в Facebook.
Кроме того, она разместила идентичное сообщение в своем Telegram-канале.
Ее слова вызвали шквал критики у пользователей соцсетей.
Некоторые из пользователей отметили, что такие «комментарии» со стороны представителей власти подрывают доверие, сеют уныние и раскалывают общество», они циничны и недопустимы.
Когда Безугла увидела реакцию на свое сообщение, тогда она добавила, что на стороне «сотень тысяч военных, права которых особо никого не интересуют».
«Они погибают каждый день, в частности из-за глупых решений, но — тишина. Их нужно менять, поддержать, уйти в армию, но…», — добавила она в свое сообщение.
А еще впоследствии выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Военнослужащий Олег Симороз, реагируя на сообщение Безуглой, отметил, что ей не следует говорить от имени ВСУ в своих сообщениях.
«Неадекватная Марьяна прикрывается военными и говорит, что эту девушку она пишет в поддержку военных. Мне кажется, я имею право как участник боевых действий дать ответ. Не смей приплетать в свои маразматические хайповые животные посты военных! Мы сражаемся за то, чтобы у нас было будущее, в том числе мы защищаем гражданских. И у тебя нет никакого морального права говорить от имени военных. Просто хайповая людоедка! Надеюсь, ты тоже получишь свою карму», — написал Симороз на своей странице в Facebook.
Впоследствии Безуглая объяснила, что означает «карма». По ее мнению, «наша карма — это победа», которую следует делать, а не ждать, что кто-то ее принесет.
Кроме того, через несколько часов Марьяна опубликовала ответное сообщение на критику пользователей относительно погибшего юноши.
«Знаете, почему на мое сообщение о 31-летнем погибшем первокурснике педагогического вуза прежде всего возмутилась богема? Ибо среди них многие либо устроены в армии, но продолжают гастроли, гражданскую жизнь и т.п., либо оформили себе законные отсрочки. Тополь, Вакарчук, десятки их. Они считают свою жизнь более ценной. Уникальным. С отдельными потребностями», — написала нардепка.
Под этим сообщением нашлись пользователи, которые разделяют ее мнение.
Тем временем украинский военный, общественный активист Сергей Гнездилов отметил на своей странице в соцсети, что Марьяна Безугла и является «нашей кармой».
«Марьяна Безуглая и является нашей кармой. За то, что не молились. Ну и за то, что голосовали паприколу. У нас и карма х**ова, понимаете? Почистит», — отметил военный.
Кто такая Марианна Безуглая
Марьяна Владимировна Безуглая родилась в Киеве в 1998 году.
Ее мать, Валентина Терещенко, врач, доктор медицинских наук, профессор, в прошлом заведующая кафедрой в Национальном медицинском университете им. О. Богомольца.
Отец — Владимир Безуглый, предприниматель, владелец киевского завода «Гранит», соучредитель Фонда поддержки пенсионеров МВД (до 2022 года).
Среднее образование Маряна получала в гимназии имени Леси Украинки.
Безуглая окончила Национальный медицинский университет им. О. Богомольца, специальность «Лечебное дело». Также в этом учебном заведении училась в интернатуре по специальности «Внутренние болезни».
Кроме того, у нее есть и дополнительное образование. Она окончила Украинскую военно-медицинскую академию по специализации «Общая практика — семейная медицина».
Безуглая также прошла Международную программу лидерства Госдепартамента США «Здравоохранение и маргинализированные популяции».
Работа и политическая деятельность
Некоторое время Маряна работала врачом в Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, где обслуживают госслужащих и дипломатов.
Впоследствии она стала руководителем программы «Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ» в проектном офисе реформ при Минобороны.
В 2019 году ее избрали народным депутатом Украины от партии «Слуга народа». Она занимала должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председателя подкомитета по ценностям и стандартам НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества.
Также Безугла была заместителем председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
Известны скандалы с участием Безуглой
Безуглая известна активным участием в политических скандалах и громких публичных дискуссиях, в частности по реформированию СБУ, медицинской реформе, вопросам национальной безопасности.
Один из самых громких скандалов произошел в 2023 году, когда Безугла предложила отправить тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Тогда она жаловалась на то, что у «военного руководства» якобы нет плана войны на 2024 год.
Ее заявления вызвали значительный общественный резонанс, возмущение среди военных, руководства государства и общественности.
После этого Марьяна Безугла проводила на своей странице в соцсетях опрос, в котором поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти.
На этом ее критика военного и политического руководства страны не приняла. Летом 2024 года она занимала одну должность в оборонном комитете и загремела в базу «Миротворец».
Однако и на этом Безугла не стала останавливаться. Она критиковала нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, планировав операцию на Курщине, назвав ее хаотичной, и заявила, что выборы в 2025 году могут стать инструментом капитуляции Украины из-за возможности внешнего влияния на результат.
Кроме того, она прогнозировала потенциальные выборы и перемирие.
В январе и апреле 2025 года Безугла неоднократно заявляла, что в Украине не будет ни выборов, ни перемирия в 2025 году. Она убеждена: война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует.
Депутатка отмечает что нужно «видеть реальность широко открытыми глазами» и бороться, а не рассчитывать на скорое завершение войны
Напомним, недавно Безугла не пугала украинцев мрачным прогнозом. Она убеждена, что война в Украине не закончится, наоборот, начнется Третья мировая.
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