Очередной скандал: в Николаеве участников массовых мероприятий не впустили в укрытие

Сегодня, 16 декабря, в Николаеве не пустили в укрытие во время воздушной тревоги участников массовых мероприятий.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что по факту ухода граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве полицейские начали расследование



"По указанному факту следственные отделения полиции № 1 Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все происшествия и проводят следственные мероприятия.

Напомним, в Киеве открыли уголовное производство из-за оставления детей в опасности во время ракетной атаки, когда охранник школы не пустил в хранилище брата и сестру. Это были учащиеся 6 и 7 класса этой школы и дети погибшего добровольца "Азова".

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