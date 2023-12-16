Очередной скандал: в Николаеве участников массовых мероприятий не впустили в укрытие

Скандалы с укрытием в Украине продолжаются.
Сегодня, 16 декабря, в Николаеве не пустили в укрытие во время воздушной тревоги участников массовых мероприятий.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что по факту ухода граждан в опасности во время воздушной тревоги в Николаеве полицейские начали расследование
"По указанному факту следственные отделения полиции № 1 Николаевского районного управления возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все происшествия и проводят следственные мероприятия.
Напомним, в Киеве открыли уголовное производство из-за оставления детей в опасности во время ракетной атаки, когда охранник школы не пустил в хранилище брата и сестру. Это были учащиеся 6 и 7 класса этой школы и дети погибшего добровольца "Азова".
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