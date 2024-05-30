Очередной скандал: в Ровенской области ученики лицея публично слушали русскую музыку

Материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Ученики лицея прослушивали русскую музыку во дворе учебного заведения. На них составили протоколы.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

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Как отмечается, публикацию от 26 мая обнаружили и зарегистрировали сотрудники отделения полиции №2 (пгт Рокитное) во время мониторинга одного из телеграм-каналов.

"Ювенальные полицейские совместно с педагогами лицея установили нарушителей. Ими оказались 16-летние жители Ракитного", – говорится в сообщении.

В учебное заведение вызвали родителей и в их присутствии составили на несовершеннолетних административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Ранее в Луцке молодые люди пели русские песни и представлялись волонтерами.

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