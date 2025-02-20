Как отмечается, инцидент произошел в одной из школ Сарненского района Ровенской области.

На Ровенщине – очередной скандал в одной из школ, вызванный неадекватным поведением учителя.

Об этом передает местный Telegram-канал "Ровно 1283".

Видео снял сидящий позади школьник. На кадрах видно, как мужчина во весь класс кричит к ученику и стучит кулаком по столу. "Покажи мне, что ты записал. Что ты целый урок делал?" — стучит кулаком по парте учитель.

Затем он подбежал к другому ученику. Камера едва уловила этот момент, поэтому нельзя с точностью сказать, был ли удар по ребенку, однако звук походил на пощечину. Дальше слышно как мальчик всхлипывает. После этого учитель видит, что его снимают на видео, подбегает к оператору со словами "я тебя сейчас наснимаю" и на этом ролик заканчивается.

Очередной скандал в школе на Ровенщине: видео издевательств на учениками выложили в Сеть

Позже в паблике сообщили, что полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием педагога и учащихся. Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Ровенской учитель избил ученика на глазах у одноклассников.

Также мы писали, что в лицее в Ровенской области 9-классник получил удар ножом в бедро от сверстника.

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