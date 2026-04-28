Очередной топ-чиновник Нацполиции уволен: что известно
Принято очередное решение об увольнении топчиновника Нацполиции.
Андрея Рубеля уволили с должности начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Информацию подтвердили в ведомстве.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Пока новый руководитель подразделения еще не назначен. Обязанности начальника временно исполняет замглавы департамента.
Что известно о Рубеле
Андрей Рубель родился 5 июля 1983 г. в Киеве. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел и начал службу оперуполномоченным уголовного розыска в Соломенском районе столицы. Более 15 лет работал в разных подразделениях полиции Киева и области, а также в ГУБОП МВД, Департаменте уголовного розыска и внутренней безопасности.
В 2020-2021 годах возглавлял полицию Харьковской области, а с октября 2022 руководил Департаментом стратегических расследований НПУ.
Как известно, увольнение произошло на фоне кадровых изменений в правоохранительных органах. После теракта в Голосеевском районе Киева МВД приняло радикальное кадровое решение: уволили всю вертикаль патрульной полиции столицы — от командира взвода до руководителя управления. Причиной стали результаты служебного расследования, в частности, действия патрульных во время стрельбы, а также необходимость изменений в подготовке правоохранителей и повышения их ответственности.
Напомним, после резонансного инцидента в Киеве в отставку подал глава патрульной полиции Евгений Жуков. Он получил новую должность — советник главы Нацполиции.