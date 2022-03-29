Контратака по оккупантам: ВСУ уничтожили технику, живую силу врага и показали трофеи (фото)

Контратака по оккупантам: ВСУ уничтожили технику, живую силу врага и показали трофеи (фото)

Российские войска понесли потери.

На юге Украины ВСУ нанесли удар по российским военным. Так, враг понес потери среди личного состава.

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Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, украинские военные уничтожили часть техники оккупантов, остальную же взяли на свое вооружение.

"На юге нашего государства украинские воины успешно отбивают атаки врага. Скажем больше, ходят в контратаки. Как результат, уничтожена техника и живая сила врага и трофеи – танки и другие полезности", – говорится в сообщении.

Техника кафиров

Напомним, украинские защитники на Северщине вчера, 28 марта, уничтожили 2 бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и танк Т-72.