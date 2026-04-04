Очередной удар по Украине: что известно о жертвах, "прилетах" и разрушениях

Атаки не прекращаются

Реклама

В ночь на субботу, 4 апреля, армия РФ применила против Украины 286 ударных БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотников других типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там подчеркнули, что около 200 из атаковавших Украину беспилотников были «Шахедами». По состоянию на 07:00 украинская ПВО обезвредила 260 российских БпЛА разных типов.

Реклама

Какие города и области находились под вражескими атаками

Киев

В субботу, 4 апреля, россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали на офисное здание в столице. Из-за этого произошел пожар.

По данным мэра столицы Виталия Кличко, огонь вспыхнул на верхнем этаже здания.

Киев пережил атаку / © Associated Press

Сумщина

В ночь на 4 апреля российские ударные БпЛА попали в 16-этажное здание в Сумах. По предварительным данным, травмированы семь человек, среди них один ребенок.

Какая ситуация в громадах по состоянию на 4 апреля

Реклама

В Шосткинской громаде в результате авиаудара погиб человек, еще четверо получили ранения.

В Великописаревской громаде в результате обстрела погиб один человек.

В Белопольской громаде в результате атаки погиб человек, еще один получил ранения.

В Сумской громаде в результате обстрелов ранения получили шесть человек, среди них 17-летняя девушка.

РФ прицельно атакует

Полтавщина

Сегодня ночью и утром вражеские БпЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе, сообщили в ОВА. В результате прямых попаданий возникли пожары. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки. Обошлось без пострадавших.

Днепропетровщина

Армия РФ обстреляла Никопольщину. Ранения получили пятимесячный и шестилетний мальчики, а также 41-летняя женщина.

Запорожье

Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что один человек погиб, еще трое получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району.

Всего за сутки оккупанты нанесли 894 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области.

Реклама

Спасатели на месте удара / © Associated Press

Херсон

В результате российских атак в Херсонской громаде один человек погиб, еще 23 получили ранения.

В частности, по данным ОВА, повреждены частные и многоэтажные дома, учебное и медицинское заведение, церковь, нежилое здание, маршрутный автобус, гражданские автомобили.

Последствия вражеских ударов в Херсоне

Напомним, что 3 апреля Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Враг выпустил более 400 дронов. Кроме того, оккупанты ударили по украинским городам ракетами.

В результате вражеской воздушной атаки на севере Житомирщины разрушены 18 зданий, среди которых — 9 жилых домов. Повреждения получили более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных помещений и 2 магазин. В Коростене из-за удара была уничтожена целая улица.

Реклама

Под атакой находилась и Киевщина.