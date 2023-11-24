Очередной языковой скандал: известный бизнесмен обвинил военного в "расколе общества"

Украинский защитник Максим Колесников попросил в соцсети не использовать в общении с ним русский язык.
Освобожденный из плена украинский военный Максим Колесников, фото которого с яблоком стало очень известным в Сети, попросил говорить с ним на украинском языке.
Соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook 24 ноября.
"Я был в плену, русский меня триггерит, буду вам благодарен за общение на украинском, спасибо. Пока хватает сил на такой спич, но хочется закричать: "Люди, б***ь, что с вами? Это Киев, а не Питер", – написал военный.
На этот пост отреагировали многие люди, которые поддержали Максима. Но была и неожиданная реакция от известного бизнесмена, соучредителя маркетингового агентства Tabasco Александра Смирнова, обвинившего военного "в расколе украинских граждан".
"Очень жаль, Макс. Очень жаль, что тебя тригерит. И очень жаль, что ты отказываешься понимать и принимать, что этот вопрос вообще нельзя ни политизировать, ни поднимать. Это просто раскол украинских граждан. Так же технологически можно делить по цвету волос, глаз и фрикативному "г" в речи. И, твоё возмущение в принципе оскорбительно, потому что нельзя указывать другим людям, как к тебе обращаться. При всем уважении к тебе", - написал Смирнов в комментарии під постом.
Бизнесмен добавил, что не будет принципиально говорить по-украински, потому что он не "галычанин", а из Харькова.
Комментарий бизнесмена вызвал бурную негативную реакцию пользователей.
Максим Колесников, в свою очередь, ответил следующее: "Я не буду подстраиваться под тех, кому лень перейти на украинский. Я имею право не воспринимать русский, имею право вообще его не знать. Как, кстати, его не знает моя младшая дочь. И я имею право этот вопрос поднимать".
Напомним, накануне страну потряс скандал вокруг высказываний Ирины Фарион о русскоязычных военных ВСУ.
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